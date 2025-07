Thailandia, sospesa la premier Shinawatra per una telefonata "segreta"

I motivi della sospensione



Paetongtarn, 38 anni, è in carica da appena dieci mesi, dopo aver sostituito il suo predecessore, rimosso dall'incarico. La Corte costituzionale thailandese ha accolto la petizione presentata da un gruppo di 36 senatori che accusavano Paetongtarn di aver violato la costituzione per aver infranto gli standard etici nella chiamata trapelata, la cui autenticità è stata confermata da entrambe le parti. La conversazione, avvenuta il 15 giugno, è stata resa pubblica dall’ex leader cambogiano e contiene frasi considerate inopportune: Paetongtarn lo ha chiamato affettuosamente “zio” e ha criticato le azioni dell’esercito, dopo che scontri al confine avevano provocato la morte di un soldato cambogiano il mese scorso. Nella chiamata ha, inoltre, definito un comandante militare di una regione di confine come suo “avversario”. In attesa del verdetto finale, il tribunale ha votato per sospenderla dalle sue funzioni di primo ministro.



Proteste e crisi di governo



Nel frattempo, il malcontento cresce: sabato scorso manifestanti antigovernativi sono scesi in piazza a Bangkok; mentre il partito Bhumjaithai, alleato di governo, ha annunciato il ritiro dalla coalizione. La premier sta inoltre facendo i conti con un calo dei consensi e sta affrontando un voto di sfiducia in parlamento.