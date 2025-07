Esplode petroliera nel Mar Mediterraneo, è il quinto caso sospetto

L'ipotesi di un'azione di sabotaggio

La Vilamoura, che batte bandiera delle Isole Marshall, è di proprietà della Tms Tankers Ltd dell'armatore George Economou, a sua volta parte del Cardiff Marine Group di Economou. L'esplosione ha reso inutilizzabile il sistema di sterzo della petroliera, che è stata rimorchiata al Pireo. Non si sono verificati morti o feriti tra l'equipaggio. La compagnia ha anche precisato che non ci sono rischi legati all'inquinamento ambientale dovuti alla fuoriuscita di petrolio in mare. Non ha invece indicato quali potrebbero essere le cause dell'esplosione.

Secondo funzionari e analisti greci di Diaplous citati dal quotidiano Kathimerini, gli attacchi fanno probabilmente parte di operazioni di sabotaggio condotte da attori legati all'Ucraina. "L'uso di bombe magnetiche sulle petroliere richiede un alto grado di specializzazione e preparazione, un elemento che indica la presenza di autori sostenuti dallo Stato", si legge in una nota di Diaplous.