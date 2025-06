Usa, al Senato al via il dibattito sulla legge di spesa di Trump

Il presidente americano spera di suggellare la sua eredità con il 'One Big Beautiful Bill', che estenderebbe i tagli fiscali del primo mandato, in scadenza, con un costo di 4,5 trilioni di dollari e rafforzerebbe la sicurezza dei confini. Molti repubblicani hanno manifestato dubbi

I senatori statunitensi hanno votato a favore dell'apertura del dibattito sulla controversa legge di bilancio di Donald Trump, una proposta estremamente divisiva che realizzerebbe parti fondamentali dell'agenda interna del presidente degli Stati Uniti, apportando al contempo tagli massicci ai programmi di assistenza sociale. Trump spera di suggellare la sua eredità con il 'One Big Beautiful Bill', che estenderebbe i tagli fiscali del primo mandato, in scadenza, con un costo di 4,5 trilioni di dollari e rafforzerebbe la sicurezza dei confini. Due repubblicani si sono schierati con i democratici facendo passare il voto di misura. 'Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!', ha scritto su X Elon Musk, definendo quello che Trump chiama 'il grande e bellissimo disegno di legge', 'totalmente folle e distruttivo'.