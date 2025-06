Papa: "In Medio Oriente gente non può morire a causa di fake news"

"Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta?", così Leone XIV alla Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali

"Oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell’Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima. Ne ha risentito pure la vostra sessione annuale, con l’assenza fisica di quanti sarebbero dovuti venire dalla Terra Santa, ma non hanno potuto intraprendere il viaggio". Questo il grido di dolore del Papa in occasione del'udienza ai partecipanti alla Plenaria della Roaco, ovvero la Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali. "Il cuore sanguina pensando all’ Ucraina , alla situazione tragica e disumana di Gaza, e al Medio Oriente , devastato dal dilagare della guerra. Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione", ha osservato Leone XIV.

L'appello alla pace

"Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d'insieme animata dal bene comune? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli già costruiti!", così il Papa alla Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco).