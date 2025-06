Sudan, attacco a un ospedale: oltre 40 persone morte secondo l'Oms

"Un altro attacco spaventoso" contro un ospedale in Sudan ha provocato più di 40 morti, tra cui bambini e medici. Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'ospedale Al-Mujlad è stato attaccato sabato e si trova nello Stato del Kordofan occidentale, vicino a una delle linee del fronte dove le forze paramilitari e l'esercito, in guerra civile dal 15 aprile 2023, si stanno scontrando.

Onu: "In Sudan peggiore crisi umanitaria al mondo"

I paramilitari puntano il dito contro i soldati per l'attacco sull'ospedale ma l'esercito deve ancora rilasciare dei commenti in merito. Delle oltre 40 persone uccise, sei erano i bambini e cinque gli operatori sanitari, ha riferito domenica l'ufficio dell'Oms in Sudan, aggiungendo che decine di altre persone sono state ferite. Dallo scoppio della guerra civile, l'Onu ha dichiarato che il Sudan registra la peggiore crisi umanitaria al mondo. "Non possiamo dirlo più forte: gli attacchi contro la sanità devono fermarsi ovunque!", ha affermato il direttore dell'Oms su X.