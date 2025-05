Macron, il labiale della moglie dopo lo schiaffo: cosa avrebbe detto

Il presidente francese Macron è atterrato ieri ad Hanoi, in Vietnam, per una visita diplomatica. A prendere la scena è stato tuttavia un VIDEO, diventato in poco tempo virale, che mostra il capo di Stato mentre riceve una manata al volto dalla moglie Brigitte proprio all’ingresso dell’aereo presidenziale. Macron, dopo essersi accorto delle telecamere e aver sdrammatizzato l'accaduto accennando un saluto, è sceso dal veicolo insieme alla first lady, che, tuttavia, avrebbe rifiutato il braccio offertole come appoggio dal marito, preferendo aggrapparsi alla ringhiera della scaletta.