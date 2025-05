Venezuela, il partito di Maduro vince le elezioni con l'82% dei voti

La coalizione di Maduro si è aggiudicata 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale. Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes. "Oggi la rivoluzione bolivariana ha dimostrato di essere più viva e forte che mai", ha detto il presidente venezuelano. Alcuni dei principali leader dell'opposizione venezuelani avevano chiesto agli elettori di astenersi dal voto per il timore di brogli

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni legislative e regionali del Paese che, boicottate dall'opposizione, si sono tenute il 25 maggio. Con l'82,68% dei voti nelle liste nazionali delle legislative, la coalizione di Maduro si è aggiudicata 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale, come rivelano i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Venezuela. Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes.

Maduro: “Chavismo e bolivarismo più forti che mai”

"Dopo blocchi, sanzioni penali, fascismo e violenza, oggi la rivoluzione bolivariana ha dimostrato di essere più viva e forte che mai”, ha detto il presidente Maduro dopo la vittoria. “Oggi abbiamo dimostrato la potenza del chavismo, del bolivarismo del XXI secolo", ha aggiunto.

Le elezioni in Venezuela

Alcuni dei principali leader dell'opposizione venezuelani avevano chiesto agli elettori di astenersi dal voto per protestare contro i risultati delle elezioni presidenziali del luglio 2024, che l'opposizione sostiene di aver vinto, ma che le autorità affermano essere state vinte da Maduro. Il Partito socialista del presidente venezuelano ha trionfato in 23 delle 24 regioni del Paese, tra cui la Guyana Esequiba, una regione che si estende per quasi 160mila chilometri quadrati e che Caracas considera il suo 24° Stato, sebbene sia amministrata dalla Guyana.

Le elezioni nel territorio petrolifero conteso con il Guyana

Per la prima volta, infatti, si è votato per nominare anche i rappresentanti dell'Essequibo, il territorio ricco di petrolio che Caracas rivendica alla vicina Guyana in una disputa che dura da un secolo. La votazione ha avuto luogo in una micro-circoscrizione di 21.403 elettori, al confine con la Guyana, creata da Caracas per le elezioni legislative e regionali. Con queste elezioni verranno eletti un governatore, otto deputati e consiglieri regionali. Le elezioni rappresentano un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento della "piena sovranità" del territorio, ha dichiarato all'Afp Neil Villamizar, candidato del governo a governatore della Guyana Esequiba (nome dato dalle autorità all'Essequibo).