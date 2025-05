Dieselgate, dichiarati colpevoli di truffa 4 ex manager Volkswagen

Un software manipolato

La condanna dei quattro ex manager arriva a distanza di quasi dieci anni rispetto alla scoperta, da parte delle autorità statunitensi, dell'esistenza di un software manipolato presente su milioni di auto del gruppo. Il Tribunale Regionale di Braunschweig, dopo le indagini in merito, ha dunque condannato due imputati a diversi anni di carcere, mentre gli altri due hanno ricevuto la sospensione condizionale della pena. Il caso risale al settembre 2015, quando negli Stati Uniti era emerso come Volkswagen avesse installato un software nelle sue auto diesel per eludere i test sulle emissioni. Lo scandalo, salito agli onori delle cronache mondiali, ha causato per la casa automobilistica di Wolfsburg una forte crisi, aprendo la strada a innumerevoli cause legali e a costi che l'azienda ha stimato in oltre 30 miliardi di euro. Il processo contro i quattro imputati erano iniziato nel settembre 2021.