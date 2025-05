Non è ancora una proposta legislativa vera e propria, ma la promessa di presentare "il mese prossimo" un divieto alle importazioni di gas russo sul mercato spot - sia contratti esistenti sia nuovi, un terzo degli acquisti in Ue - da rendere operativo già entro fine 2025 e un divieto per i contratti a lungo termine da attuare al più tardi entro fine 2027

Prosegue la tabella di marcia della Commissione europea, che vuole mettere fine alle importazioni di gas nell'Ue dalla Russia, che continuano oltre tre anni dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA ). Arriva la stretta a 360 gradi all'energia russa da parte di Bruxelles che ha presentato una roadmap per accelerare sul piano RePowerEu e azzerare del tutto entro il 2027 le importazioni dal Cremlino e prevede divieto di importazione di gas russo sul mercato spot e nei contratti a lungo termine, piani nazionali per coordinare l'azione dei Ventisette e norme più rigide per le aziende. Non è ancora una proposta legislativa vera e propria, ma la promessa di presentare "il mese prossimo" un divieto alle importazioni di gas russo sul mercato spot - sia contratti esistenti sia nuovi, un terzo degli acquisti in Ue - da rendere operativo già entro fine 2025 e un divieto per i contratti a lungo termine da attuare al più tardi entro fine 2027. Dando alle aziende la possibilità di ricorrere alla "forza maggiore" per rescindere i contratti senza incorrere in penali e introducendo norme più rigide sulla trasparenza: obbligando quindi le imprese a dodici stelle a condividere le informazioni relative ai loro contratti con il Cremlino. L'Ue ha già ridotto la quota di gas russo dal 45% nel 2021 al 19% nel 2024 (circa 54 miliardi di metri cubi), con previsioni di arrivare al 13% nel 2025. Mosca rappresenta però ancora il terzo fornitore di gas dopo Norvegia (45,6%) e Algeria (19,3%). Ed è seconda nelle consegne di Gnl ai Ventisette (17,5%), dietro soltanto agli Stati Uniti (45,3%).

Il commissario Jorgensen

Circa "23 i miliardi di euro" pagati "alla Russia lo scorso anno per le sue forniture energetiche", ha scandito da Strasburgo il commissario responsabile Dan Jorgensen nel presentare la tabella di marcia, assicurando che dal fronte Ue lo stop alle forniture russe sarà portato avanti con o senza un accordo di pace tra Mosca e Kiev. "È ora che l'Europa tagli completamente i legami energetici con un fornitore inaffidabile", ha incalzato Ursula von der Leyen. "L'energia che ci arriva non deve pagare per una guerra di aggressione contro l'Ucraina". La diversificazione e l'aumento della capacità globale di Gnl, in particolare da Stati Uniti, Canada e Qatar, secondo la Commissione permetteranno di non mettere a rischio approvvigionamento e stabilità dei prezzi. Per mantenere un approccio coordinato, gli Stati membri dovranno recapitare a Bruxelles entro fine anno dei piani nazionali con le rispettive tabelle di marcia per lo stop al gas russo mentre sono ancora dieci i Paesi che continuano a importare metano da Mosca, tra cui Spagna, Francia e Belgio per il Gnl. Obiettivo 2027 anche per il greggio russo.

Bruxelles annuncia la linea dura nei confronti di Ungheria e Slovacchia che ancora importano da Mosca l'80% del loro petrolio, in quanto esentate dal sesto pacchetto di sanzioni che ha vietato le importazioni via mare di greggio russo da fine 2022 e di prodotti petroliferi raffinati da febbraio 2023. Come per il gas, Budapest e Bratislava dovranno presentare dei piani per abbattere le importazioni rimanenti entro il 2027, mentre in Ue nel complesso arriva appena il 3% dell'import da Mosca.

Non solo gas e petrolio. Nella roadmap Bruxelles guarda anche ai prodotti legati alla produzione di energia nucleare e annuncia che introdurrà "misure commerciali" - nella probabile si tratti di dazi, stando a un funzionario Ue - sulle importazioni di uranio arricchito in arrivo dal Cremlino, per cercare di scoraggiare le importazioni da parte dei Ventisette. Una volta avanzate, le proposte legislative dovranno incassare il sì del Parlamento europeo e della maggioranza qualificata dei Paesi Ue al Consiglio Ue.