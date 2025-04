Un bambino danneggia un quadro di Mark Rothko da 50 mln di dollari

L'opera del1969, intitolata "Grey, Orange on Maroon", No.8, si trovava nel museo di Rotterdam Boijmans Van Beuningen. Lo sfregio sarebbe stato effettuato in un “momento non protetto”, ha dichiarato un portavoce della stuttura

Un’opera dal valore stimato fino a 50 milioni di euro (42,5 milioni di sterline) dell'artista americano Mark Rothko è stata danneggiata da un bambino in un museo di Rotterdam. Lo sfregio sarebbe stato effettuato in un “momento non protetto”, ha dichiarato un portavoce del museo all'organo di stampa olandese Algemeen Dagblad (AD), alludendo a un momento di distrazione da parte dei genitori. Il dipinto danneggiato dal piccolo, risalente al 1960, era stato esposto al Depot Boijmans Van Beuningen di Rotterdam temporaneamente, in quanto il suo museo originario è attualmente chiuso per una ristrutturazione su larga scala. Sulla base di quanto ha riportato la portavoce della galleria olandese alla BBC, il danno inflitto all’opera sarebbe “superficiale”, aggiungendo che “piccoli graffi sono visibili nello strato di vernice non verniciata nella parte inferiore del dipinto. Sono state richieste competenze in materia di conservazione nei Paesi Bassi e all'estero. Stiamo attualmente studiando i prossimi passi per il trattamento del dipinto”.