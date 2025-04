Arcivescovo metropolita di Montevideo e cardinale della Chiesa uruguaiana, Berhouet fa parte del gruppo dei cinque salesiani che si riuniranno in Sistina per l'elezione del nuovo pontefice. È il secondo ecclesiastico nella storia dell’Uruguay a ricevere la porpora cardinalizia, dopo il cappuccino Antonio Maria Barbieri

Il prossimo 7 maggio si riunirà il Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Dopo i funerali di Jorge Mario Bergoglio, celebrati sabato 26 aprile, e le giornate di lutto, ci si prepara ora alla nomina del 267° pontefice. Alla riunione del Collegio cardinalizio parteciperanno in totale 135 cardinali, provenienti da 71 diversi Paesi. Tra i partecipanti, escluso il cardinale Angelo Becciu che ha annunciato il suo ritiro dal Conclave, ci sarà anche il cardinale uruguaiano Daniel Fernando Sturla Berhouet. Arcivescovo metropolita di Montevideo e cardinale della Chiesa uruguaiana, nonché secondo ecclesiastico nella storia dell’Uruguay a ricevere la porpora cardinalizia dopo il cappuccino Antonio Maria Barbieri, Berhouet fa parte del gruppo dei cinque cardinali salesiani che si riuniranno in Sistina (LO SPECIALE CONCLAVE).