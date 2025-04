I Papi sepolti a Santa Maria Maggiore oltre a Francesco

La Chiesa di Santa Maria Maggiore, scelta da Papa Francesco per la propria tumulazione, ospita già le sepolture di ben sette Papi ma anche di artisti celebri come Pietro e Gian Lorenzo Bernini. Nella basilica situata in piazza dell’Esquilino Roma, infatti, sono sepolte numerose figure autorevoli della Chiesa come Papa Onorio III (pontificato 1216-1227), Papa Niccolò IV (1288-1292), Papa Pio V (1566-1572), Papa Sisto V (1585-1590), Papa Clemente VIII (1592-1605), Papa Paolo V (1605-1621), Papa Clemente IX (1667-1669). L’ultimo Papa sarà Francesco (pontificato 2013-2025) deceduto lo scorso lunedì 21 aprile. La sua tomba verrà collocata nella navata sinistra, tra la Cappella Paolina – dove andava spesso a pregare la Madonna salus populi romani – e la Cappella Sforza.