Funerale Papa Francesco, anche Julian Assange in Piazza San Pietro

C'e' anche Julian Assange, fondatore di Wikileaks, in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco (LO SPECIALE). Assange, in giacca e cravatta nere con camicia bianca, era in fondo a via della Conciliazione con la famiglia. "Ora che Julian è libero, siamo venuti tutti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la persecuzione di Julian", ha affermato la moglie di Assange, la sua ex avvocata Stella Morris Gabriel, nel post pubblicato su X proprio da Wikileaks. "Io e i nostri figli abbiamo avuto l'onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere di come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh. Francesco ha scritto a Julian in prigione e gli ha persino proposto di concedergli asilo in Vaticano", ha aggiunto.