Taiwan, Cina simula attacchi a lungo raggio durante esercitazioni

Washington: Pechino mette in pericolo la sicurezza regionale

Washington ha accusato la Cina di "mettere in pericolo" la sicurezza regionale dopo che Pechino ha annunciato una nuova esercitazione militare nello Stretto di Taiwan. "Ancora una volta, le attività militari aggressive della Cina e la sua retorica nei confronti di Taiwan non fanno altro che esacerbare le tensioni e mettere in pericolo la sicurezza regionale e la prosperità globale", il Dipartimento di Stato americano in un comunicato.-