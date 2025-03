Russia, sottomarini equipaggiati con missili Tsirkon. Cosa sono

Tsirkon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa. Progettato per distruggere le più grandi unità navali e terrestri - portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri - è considerato una delle armi più micidiali della Russia, in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri a una distanza non inferiore a 1.000 chilometri. Prodotto dalla NPO Mashinostroyeniya per conto del ministero della Difesa russo, il missile ha completato i test nel 2022, entrando ufficialmente in servizio per la Marina russa.

