Eurogruppo, Dombrovskis: "Per Difesa non proponiamo di rivedere Patto"

Per aumentare gli investimenti nella difesa “ la Commissione Ue non suggerisce di ricominciare a rivedere le nostre regole fiscali in questa fase”: a dirlo è il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, incontrando la stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Per Dombrovskis “in primo luogo, abbiamo concluso questo lavoro meno di un anno fa e, in secondo luogo, richiederebbe tempo in ogni caso". E sulla difesa "abbiamo bisogno di reagire ora. Per questo motivo proponiamo di utilizzare le possibilità già presenti nella nuova normativa fiscale, ovvero l'attivazione delle clausole nazionali di salvaguardia". In giornata la Polonia aveva detto che “la proposta presentata la scorsa settimana dalla Commissione europea è un grande passo sulla strada giusta. C'è però bisogno di ulteriore lavoro”. Mentre i Paesi Bassi hanno fatto sapere di non essere favorevoli a “degli eurobond con un aumento del debito" comune Ue a sostegno degli investimenti nella difesa "perché questa non è una soluzione a lungo termine” ( Sondaggio Sky TG24: italiani prudenti su intervento in Ucraina, divisi su spese militari ).

Dombrovskis: a breve proposta sulla difesa, anche Mes

Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha segnalato che tra le molte opzioni all'esame dell'esecutivo comunitario per sostenere gli investimenti Ue nella difesa figura anche la "capacità di prestito" del Mes. Il pacchetto della Commissione verrà presentato nell'arco di una "settimana o settimane", ha chiarito nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Stiamo proponendo una capacità di prestito aggiuntiva di 150 miliardi di euro garantita dal bilancio dell'Ue", ha ricordato, una "flessibilità fiscale aggiuntiva" e anche una "revisione di medio termine della politica di coesione per utilizzare anche i fondi di coesione per rafforzare la sicurezza degli stati membri". "Stiamo esaminando il ruolo che può svolgere la Banca europea per gli investimenti", che sta lavorando al "suo piano d'azione per la sicurezza e la difesa". "Stiamo esaminando cosa si può fare attraverso la mobilitazione con capitale privato. E non dovremmo dimenticare la capacità di prestito, che è presente nel Mes, poiché potrebbe essere utilizzata anche qui".

Polonia: “Confronto su come finanziare difesa, non se farlo”

Il ministro delle Finanze polacco Andrzej Domanski, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, ha spiegato che sui finanziamenti alla difesa "la proposta presentata la scorsa settimana dalla Commissione europea è un grande passo sulla strada giusta. C'è però bisogno di ulteriore lavoro". Per Domanski “ci sono molto opzioni sul tavolo e oggi, durante la cena informale ma anche durante gli incontri bilaterali con i ministri delle finanze, discuteremo di ognuna di esse. Per tutti è chiarissimo che non c'è questione più importante da discutere". Il ministro polacco ha detto anche che “ci sono Paesi che sono ansiosi di lavorare a questo livello intergovernativo. Dobbiamo trovare soluzioni che siano abbastanza grandi da aumentare la cosiddetta potenza di fuoco finanziaria dell'Ue. Il tempo è essenziale, non è in questione se dobbiamo investire, ma come lo faremo e come lo finanzieremo. A un certo punto serviranno strumenti congiunti".