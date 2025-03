Chi produce la armi in Italia? Viaggio nel distretto di La Spezia

L’Italia è tra i più grandi produttori europei e mondiali di armamenti e sistemi di difesa. Leonardo è tra le prime società europee della difesa per fatturato, Fincantieri è leader nella cantieristica navale militare. Sky TG24 ha visitato due impianti produttivi dei campioni italiani della difesa, nel distretto di La Spezia. Questo è il racconto di ciò che abbiamo visto, in anteprima per i lettori di Insider