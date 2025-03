Corea del Sud, jet militare di Seul sgancia bombe per errore: 7 feriti

Un jet KF-16, ha riferito l'agenzia Yonhap, ha sganciato "in modo anomalo" otto bombe Mk-82 fuori dal poligono di Pocheon, a 42 chilometri a nordest di Seul, alle 10:04 locali (le 2:04 in Italia). L'aeronautica militare ha spiegato che sta conducendo un'indagine sull'incidente e si è scusata per i danni causati ai civili: quattro persone sono gravemente ferite

Almeno un caccia dell'aeronautica militare sudcoreana questa mattina ha sganciato per errore otto bombe fuori dall'area di addestramento nell'ambito di un ciclo di manovre al fuoco vivo e ha ferito sette civili, secondo un primo bilancio.

