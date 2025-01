Sud Corea, disastro aereo di Muan: piume uccello in entrambi i motori

Secondo l'analisi del Dna, i resti rinvenuti nei motori dell'aereo della sudcoreana Jeju Air precipitato lo scorso 29 dicembre appartenevano ad alzavole del Baikal, uccelli migratori che volano in Corea in inverno dai loro luoghi di riproduzione in Siberia

Il Boeing 737-800, in volo dalla Thailandia a Muan, nella Corea del Sud sud-occidentale, con a bordo 181 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, era esploso in una palla di fuoco dopo essersi schiantato contro una barriera di cemento poco dopo il decollo. Solo due assistenti di volo erano sopravvissuti. L'ipotesi più accreditata fu subito quella del “bird strike”, ovvero dell'impatto con uccelli in volo.

Il rapporto preliminare sull'incidente aereo

"I piloti hanno identificato un gruppo di uccelli mentre si avvicinavano alla pista 01 e una telecamera di sicurezza ha filmato un gruppo di uccelli che si avvicinava al velivolo durante un go-around", si legge nella relazione, che non specifica se i motori avessero smesso di funzionare nei momenti precedenti all'incidente. Secondo l'analisi del Dna, i resti rinvenuti nei motori appartenevano ad alzavole del Baikal, uccelli migratori che volano in Corea in inverno dai loro luoghi di riproduzione in Siberia. Il rapporto ha anche confermato che sia il registratore vocale della cabina di pilotaggio sia il registratore dei dati di volo avevano smesso di funzionare quattro minuti prima del disastro, lasciando un vuoto nelle informazioni.