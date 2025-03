Papa ricoverato, Vaticano: "Ha riposato bene tutta la notte"

L'Angelus di domenica

Sempre nel bollettino di ieri, si ricordava che "il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”. Ieri mattina Bergoglio aveva partecipato alla messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, alternando poi il riposo alla preghiera. Bergoglio, nel testo dell'Angelus ha ringraziato i medici e gli operatori sanitari "per l'attenzione con cui si prendono cura" di lui e tutti coloro che pregano per la sua salute: "Sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza. Mi sento come sostenuto da tutto il Popolo di Dio". E ancora: "Avverto nel cuore la 'benedizione' che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore. Ringrazio Dio per l'opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti". Infine si appella alla pace: "Da qui la guerra appare ancora più assurda".