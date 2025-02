Marsiglia, esplosione al consolato russo. Ministero Esteri di Mosca: “È terrorismo”

Ad annunciarlo è stato il console generale russo, Stanislav Oranskiy. Al momento non risultano vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato che l'incidente presenta "tutti i tratti distintivi di un attacco terroristico"

Esplosione all'interno del consolato russo a Marsiglia. Ad annunciarlo è stato il console generale russo della città francese, Stanislav Oranskiy, come riportano i media internazionali. Al momento non risultano vittime, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Come riferiscono le agenzie di Mosca, l'esplosione è avvenuta dopo che sconosciuti hanno lanciato due bottiglie incendiarie sulla facciata del consolato a Marsiglia. Solo uno dei due ordigni è esploso, provocando un forte rumore nell'edificio diplomatico, senza causare danni né feriti. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato alle agenzie russe che l'incidente presenta "tutti i tratti distintivi di un attacco terroristico" e ha chiesto alle autorità della Francia di indagare sulla vicenda.