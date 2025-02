Francia, quattro arresti per l'attacco con coltello a Mulhouse

Quattro persone, fra cui l'attentatore, sono state arrestate per l'attacco avvenuto nella giornata di ieri a Mulhouse, nell'est della Francia. Lo ha reso noto la Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) che sta seguendo le indagini sul caso. L'attacco è stato compiuto da un 37enne di origine algerina, il cui nome tra l'altro compariva nella lista delle persone sotto osservazione per terrorismo. L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha assalito con un coltello diverse persone in un mercato della cittadina alsaziana. Un uomo di nazionalità portoghese di 69 anni è morto e tre agenti della polizia municipale sono stati feriti. Altre 3 persone sono attualmente sotto custodia della polizia, ha aggiunto il Pnat, senza fornire però ulteriori dettagli.

L'assalitore avrebbe urlato "Allah u Akbar" prima di compiere il gesto. "Il fanatismo ha colpito ancora e noi siamo in lutto", ha detto il premier francese, François Bayrou. "Non c'è dubbio che si sia trattato di un atto terroristico islamista". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando l'attacco. "Vorrei sottolineare la determinazione del governo e la mia nel continuare il lavoro che stiamo portando avanti da otto anni per fare tutto il possibile per sradicare il terrorismo sul nostro territorio", ha aggiunto il presidente.

A Parigi un consiglio interministeriale sull'immigrazione

Il governo francese, anche considerando quanto successo in Alsazia, ha convocato per mercoledì un consiglio interministeriale per il controllo dell'immigrazione, specie considerando che il principale sospettato è un algerino la cui permanenza in Francia era irregolare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri. "Mercoledì si riunirà un consiglio interministeriale per il controllo dell'immigrazione", ha detto Jean-Noël Barrot durante un'intervista alla radio Europe 1. Interpellato su TF1, il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha precisato che l'indagato era soggetto al Oqtf, l'obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni e ha accusato l'Algeria di averlo respinto 10 volte. Barrot ha detto di aver chiesto "ai 19 ambasciatori dei Paesi in cui abbiamo maggiori difficoltà a rimpatriare gli immigrati clandestini di fornirmi un rapporto dettagliato, i cui risultati presenterò al premier mercoledì prossimo, in modo che possiamo adottare misure energiche".