Francia, attacco con coltello: un morto. Fermato 37enne algerino

L'aggressione è avvenuta a Mulhouse, nell'est della Francia. Una persona è morta, alcuni feriti, tra cui due poliziotti in modo grave. Fermato un algerino schedato per rischio terrorismo. Dal momento che la procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico l'inchiesta, "non c'è dubbio che si sia trattato di un atto terroristico islamista" afferma il presidente francese, Emmanuel Macron ascolta articolo

Nuovo attacco con coltello, questa volta in Francia. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite, tra cui due poliziotti in modo grave. L’aggressione è avvenuta a Mulhouse, in Alsazia, nei pressi di un mercato coperto della città. La polizia ha fermato un sospetto. L'aggressore è schedato per rischio terrorismo, riferisce la procura. L'assalitore avrebbe urlato "Allah u Akbar" prima di compiere il gesto.

©Ansa

Avrebbe gridato "Allah Akbar" il 37enne algerino fermato E' un uomo di 37 anni nato in Algeria e schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt), il sospetto aggressore che oggi pomeriggio, armato di coltello, ha ucciso un individuo a Mulhouse (Alsazia) a margine di una manifestazione e ha ferito gravemente due agenti della polizia municipale. Lo ha riferito all'Afp il procuratore locale Nicolas Heitz, precisando che i due agenti della polizia municipale sono rimasti feriti uno "alla carotide" e l'altro "al torace". Altri tre agenti della polizia municipale sarebbero rimasti feriti in modo più lieve, ha affermato. Il sospetto aggressore aveva l'obbligo di lasciare la Francia. Approfondimento Attacco Berlino, accoltellatore è un 19enne siriano

La Procura ha aperto un'inchiesta: omicidio a scopo terroristico La procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta sull'attacco. L'ipotesi è "omicidio a scopi terroristici e tentati omicidi a scopo terroristico contro pubblici ufficiali", ha reso noto la Procura antiterrorismo in un comunicato.