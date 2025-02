Attacco Berlino, accoltellatore è un 19enne siriano

Il presunto autore dell'accoltellamento di ieri al memoriale dell'Olocausto sarebbe un richiedente asilo, diciannovenne, di nazionalità siriana. Intorno alle 18.00 di ieri ha accoltellato un trentenne spagnolo, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

La procura di Berlino ha confermato all'agenzia tedesca Dpa l'indiscrezione precedentemente pubblicata dalla Bild , secondo cui il presunto autore dell'accoltellamento di ieri a Berlino è un richiedente asilo di 19anni di nazionalità siriana. Con ogni probabilità si tratta di Wassim al-M. L'aggeressore è stato arrestato dalla polizia con il coltello ancora in mano. Gli inquirenti sospettano che il crimine sia stato ''politicamente motivato'', secondo informazioni che arrivano sempre da Bild. Il ragazzo vive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Le stanze del centro sono attualmente sottoposte a perquisizione da parte degli agenti della polizia.

Cosa è successo

Un uomo, un turista spagnolo di 30 anni, è stato gravemente ferito - ma non è in pericolo di vita - in un attacco con coltello che si è verificato intorno alle 18di ieri sera a Berlino nel quartiere Mitte, tra l'ambasciata degli Stati Uniti e il memoriale dell'Olocausto. In serata la polizia ha fatto sapere di aver arrestato il presunto aggressore, che aveva "le mani sporche di sangue", ha affermato il portavoce della polizia, Florian Nath.