Rubiales condannato a 10.800 euro di multa per il bacio a Hermoso

L’ex presidente della Federcalcio spagnola è stato condannato dal tribunale dell'Audiencia Nacional per il reato di aggressione sessuale per il bacio forzato alla calciatrice della nazionale. Assolto, invece, dal reato di coercizione assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef

L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, è stato condannato dal tribunale dell'Audiencia Nacional al pagamento di una multa di 10.800 euro (equivalenti a 20 euro al giorno per 18 mesi) per il reato di aggressione sessuale per il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di Calcio di Sidney nell'agosto 2023. Come riporta El Pais, la sentenza prevede inoltre il divieto per l'ex dirigente della Federcalcio di avvicinarsi a meno di 200 metri da Jenni Hermoso e di avere qualsiasi tipo di comunicazione con la calciatrice per un anno.