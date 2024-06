Caso Rubiales, a febbraio inizia il processo per il bacio 'rubato'

Sarà processato il 3 febbraio 2025 l'ex presidente della Federcalcio, Luis Rubiales , accusato dei presunti reati di aggressione sessuale e intimidazioni nei confronti della calciatrice Jennifer Hermoso, per il bacio 'rubato' durante la premiazione del Mondiali femminili di calcio lo scorso 20 agosto. Lo ha segnalato la sezione penale dell'Audiencia Nacional, che ha fissato per il processo 11 udienze dal 3 al 19 febbraio dell'anno prossimo. Con Rubiales saranno alla sbarra gli altri tre accusati di aver tentato di coprire le azioni dell'ex presidente: l'ex direttore sportivo della nazionale maschile, Albert Luque, l'ex allenatore della nazionale femminile, Jorge Vilda e l'ex responsabile di marketing della Federcalcio, Ruben Rivera.

La richiesta di condanna a due anni e mezzo



Per Rubiales la pubblica accusa spagnola ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di carcere nel processo che vede costituite come parti civili la stessa Hermoso e l'Associazione di Calciatori spagnola (Afe), che sollecitano la stessa condanna del pubblico ministero. La giocatrice chiede, inoltre, il divieto per Rubiales di avvicinarsi a meno di 500 metri o di comunicare con lei per otto anni e un indennizzo di 50 mila euro per responsabilità civile.