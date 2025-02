Il Presidente Javier Milei accusato di frode con criptovaluta $Libra

L'accusa di frode è arrivata per aver promosso sul suo account X la criptovaluta $Libra, facendo lievitare la sua quotazione. Dopo molte vendite quasi istantanee, la criptovaluta ha perso il suo valore arrivando a 0,19 dollari. A questo punto il Presidente ha cancellato il suo post provocando il dibattito sulla possibile intenzione di frode ascolta articolo

Il presidente argentino Javier Milei ha rotto il silenzio lunedì sera, dopo un fine settimana segnato dallo scandalo. Dopo la promozione fatta con un post sul suo profilo X, della criptovaluta $Libra, infatti, si sono registrate perdite di più di 100 milioni di dollari provocate a danno di migliaia di investitori in tutto il mondo. Il Presidente prende le distanze dalla polemica in un’intervista concessa al canale Todo Noticias: “Non le ho promosse ma solo divulgate. Sono in buona fede”, negando di avere spinto la criptovaluta. Ha inoltre affermato che molti di coloro che hanno partecipato alla compravendita della criptovaluta, che in pochi minuti ha visto il suo prezzo gonfiarsi fino a quando, in modo brusco, si sono ritirati facendo scendere fortemente il suo valore, in quella che potrebbe essere considerata un'operazione fraudolenta, “lo hanno fatto volontariamente”.

Il post incriminante Venerdì 14 febbraio, in un post pubblicato sul suo account X, Milei ha promosso il token $Libra, fino a quel momento sconosciuto, dicendo che avrebbe incentivato la crescita economica del Paese, finanziando piccole imprese e iniziative. Come riportato dal Sole 24Ore “L’Argentina liberale sta crescendo!!!” ha scritto Milei a oltre 3mln di followers. E ha inserito nel testo il link del sito internet del progetto. Pochi minuti dopo il tweet del presidente, $Libra ha registrato un aumento esponenziale del suo valore e la sua quotazione è salita fino a 4,7 dollari. Alcune ore più tardi, la quotazione è scesa fino a 0,19 dollari, dopo una serie di acquisti e vendite quasi istantanee che hanno generato sospetti e commenti sui social media. Dopo aver cancellato il post, Milei ha dichiarato “Non conoscevo i dettagli del progetto e dopo essermi informato ho deciso di non continuare a diffonderlo”. “Se vai al casinò e perdi soldi, qual è il reclamo se sapevi che aveva queste caratteristiche?”, ha detto il Presidente a Todo Noticias, confrontando le operazioni con le criptovalute al gioco d'azzardo. Milei ha aggiunto che coloro che hanno partecipato lo hanno fatto volontariamente, nel tentativo di minimizzare i danni di una presunta truffa. “È un problema tra privati, qui lo Stato non gioca alcun ruolo e lo hanno fatto volontariamente”. Approfondimento Argentina, Milei ritira Paese dall'Oms: perché e cosa succede adesso

L’accusa L’opposizione in parlamento ha annunciato una procedura di impeachment per Milei, mentre sul caso sono state presentate denunce per frode: lo stesso presidente potrebbe essere indagato per associazione a delinquere e per violazione del codice etico dei funzionari pubblici. Dopo le denunce di alcuni avvocati, sulla vicenda è stata aperta un’indagine per truffa, affidata ad un giudice della Corte penale federale di Buenos Aires.