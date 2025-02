Argentina, Milei ritira Paese dall'Oms: perché e cosa succede adesso

I dati

Secondo i dati dell'Oms, l'Argentina ha versato circa 8,75 milioni di dollari in quote associative per il biennio 2022-2023 e avrebbe dovuto contribuire con altri 8,25 milioni nel ciclo 2024-2025, su un bilancio totale dell'organizzazione di 6,83 miliardi di dollari. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei fondi dell'Oms proviene da contributi volontari, e l'Argentina non ha effettuato versamenti aggiuntivi negli ultimi anni. Già nel 2023, il governo argentino aveva rifiutato di aderire a un nuovo protocollo sulle pandemie proposto dall'Oms, anticipando la volontà di uscire completamente dall'organizzazione. In un comunicato ufficiale, la presidenza ha accusato l'agenzia sanitaria di aver "imposto quarantene infinite senza basi scientifiche", contribuendo a "una delle peggiori catastrofi economiche della storia". Milei, che si definisce un "anarco-capitalista" e ha sempre espresso ammirazione per Trump, ha allineato la sua politica sanitaria con quella dell'ex presidente statunitense. Il 20 gennaio, nel suo primo giorno alla Casa Bianca, Trump ha firmato l'ordine esecutivo per il ritiro degli Stati Uniti dall'Oms, una decisione che priverà l'organizzazione di una delle sue principali fonti di finanziamento. Milei, primo leader straniero a incontrare Trump dopo la vittoria elettorale di novembre, ha ribadito la sua sintonia con la nuova amministrazione americana, rafforzando l'asse tra Washington e Buenos Aires.