Autobus si ribalta in Bolivia, almeno 31 morti e 15 feriti

Il mezzo per il trasporto pubblico è precipitato nella scarpata mentre si trovava in una curva sulla strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro. Tra i feriti, quattro sono minorenni e due sono in prognosi riservata e in terapia intensiva. Ancora non si sa se tra le vittime ci siano solo cittadini boliviani

Almeno 31 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in un incidente stradale in Bolivia. Un autobus per il trasporto pubblico si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata mentre affrontava una curva sulla strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro. Stando a quanto riportato sui media locali, l’incidente è avvenuto ieri all'altezza del ponte di Yocalla, un comune di circa 10mila abitanti nella provincia di Tomás Frías. Il mezzo è caduto in un precipizio di 800 metri, probabilmente a causa dell’elevata velocità. Sull’incidente indagano le autorità locali per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto.

Le vittime

La polizia stradale locale, nell’ultimo rapporto reso noto ai media, ha fatto sapere che per il momento le vittime confermate sono 31 e che i 15 feriti sono subito stati trasferiti all'ospedale Daniel Bracamonte di Potosí. Tra loro quattro sono minorenni e due sono in prognosi riservata e in terapia intensiva. Due degli altri 11 feriti, tutti maggiorenni, sono già stati operati per la gravità delle lesioni riportate. Al lavoro anche i pompieri che sono intervenuto sul posto dell’incidente per recuperare i corpi delle persone decedute e portarli all'obitorio dell'ospedale Bracamonte. Ancora non confermate l’identità e la nazionalità delle vittime. L'autobus appartiene all'azienda di trasporti San José e, partito da Potosí, aveva come destinazione finale la città di Oruro.