Abano, auto finisce nel canale di scolo: morto un giovane e 5 feriti

Un giovane è deceduto e altri cinque sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita in un canale di scolo nel Comune di Abano, in provincia di Padova. I Vigili del fuoco di Padova, intervenuti con due squadre tra cui l'autogrù, hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso un giovane sbalzato fuori dall'auto incastrata tra un albero e il corso d'acqua. Nonostante i soccorsi, il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.