Torino, minaccia il medico con una pistola: "Salva mamma o ti ammazzo"

Dalle minacce è passato ai fatti, puntando una pistola dietro alla testa di un medico del 118. "Se non salvi mia madre ti ammazzo", avrebbe detto un uomo impugnando l'arma. Il fatto, racconta La Stampa, è accaduto a Torino, in un alloggio al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto. L'ambulanza era intervenuta per soccorrere una donna di 83 anni, sofferente al cuore. Il medico si è concentrato sulla paziente per rianimarla, nonostante quella canna di pistola a pochi centimetri dalla nuca.