Torino, uomo dà in escandescenze e poi si chiude in casa: sarebbe armato

Dopo avere dato in escandescenze in strada, un uomo si è chiuso in casa e sembrerebbe armato di una pistola. L'abitazione è in corso Vercelli, alla periferia di Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con giubbotti antiproiettile, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Un tratto di strada è stato chiuso. Non si conoscono i motivi del gesto, ma l'uomo sarebbe già noto alle forze dell'ordine.