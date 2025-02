Attacco di Villach "legato all'Isis". Killer radicalizzato sui social

Il 23enne siriano che ha ucciso con un coltello un 14enne e ferito altre cinque persone seguiva online i video di predicatori islamisti estremisti, spiega la polizia austriaca. Rinvenuta nella sua abitazione la bandiera del sedicente Stato islamico. Polemiche sulla gestione della sicurezza nel Paese: il giovane non era sotto sorveglianza ascolta articolo

Si è trattato di un attacco "di matrice islamista legato all'Isis" quello avvenuto ieri, 15 febbraio, a Villach, in Austria, dove Ahmad G., 23enne siriano, ha ucciso un ragazzo di 14 anni e ferito altre 5 persone con un coltello. A dichiararlo il ministro degli Interni di Vienna Gerhard Karner, che in una conferenza stampa dalla città della Carinzia ha spiegato che l'attentatore, richiedente asilo, si sia radicalizzato online in breve tempo. Come riferito dalla polizia austriaca, il giovane seguiva sui social, in particolare TikTok, video di predicatori islamisti estremisti. Nella sua abitazione è stata anche rinvenuta la bandiera del sedicente Stato islamico. Il 23enne non era però sotto sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza austriaci, nonostante il governo di Vienna tenga sotto osservazione almeno 150 potenziali minacce.

Polemiche sulla gestione della sicurezza Il presidente federale, Alexander Van der Bellen, ha espresso "sgomento" per quanto accaduto, affermando che "nessuna parola può cancellare il dolore" delle vittime e delle loro famiglie. Ma Herbert Kickl, leader dell'estrema destra dell'FpÖ, ha criticato aspramente la gestione della sicurezza, chiedendo misure più severe per prevenire futuri attacchi. In Italia, Tatjana Rojc (Pd) si dice "sgomenta" e "indignata" per le "innocenti vittime del terrore che ha colpito a Villach, una città che tanti di noi gente di confine frequentiamo e amiamo. Chi uccide barbaramente un ragazzino non ha religione ma solo malvagità e va punito". E infine: "Ho partecipato personalmente all'ambasciatore austriaco in Italia il mio cordoglio e la sentita partecipazione al dolore delle famiglie e di tutto il popolo austriaco". Leggi anche Austria, attacco con coltello a Villach

La ricostruzione Il cittadino siriano ha accoltellato i passanti poco prima delle 16 nella piazza centrale di Villach, uccidendo un 14enne e ferendo altre 5 persone. Il più grande dei feriti ha 32 anni. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un altro possibile autore dell'attacco. Il 23enne radicalizzato è stato fermato da un passante in auto, che lo ha investito. "L'atmosfera in città è inquietante. La piazza principale è vuota", hanno raccontato ieri alcuni testimoni oculari, mentre i titolari dei negozi e i passanti erano visibilmente sotto shock. "Sembrava un film dell'orrore. Tutto è accaduto in un attimo", ha detto un passante che ha assistito all'agguato. Leggi anche Attentato a Monaco, morte madre e bimba di 2 anni rimaste ferite