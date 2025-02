Austria, attacco con coltello a Villach. Morto 14enne e altri 4 feriti

Attacco con coltello in Austria. Un ragazzo di 14 anni è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate a Villach, città austriaca non lontana dal confine con l’Italia, da un cittadino siriano di 23 anni con permesso di soggiorno. L’uomo è stato arrestato. L'attacco è avvenuto in mezzo alla strada, nei pressi della piazza principale, nel centro della città austriaca di Villach, circa 350 chilometri a sud di Vienna.