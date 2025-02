Europa, Scholz contro Vance: "Respingiamo fermamente le ingerenze"

Il cancelliere tedesco ha respinto "fermamente" le ingerenze nella campagna elettorale tedesca del vicepresidente Usa. Intervenuto ieri alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, Vance ha attaccato l'Ue dichiarando che “la più grande minaccia all’Europa oggi non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno; è la minaccia dall’interno”. La risposta è arrivata anche da Parigi: "Nessuno può imporre il proprio modello all'Europa"