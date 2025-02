Papa Francesco, ricovero al Gemelli per bronchite

La sala stampa vaticana ha fatto sapere che, al termine delle udienze, il pontefice "si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso"

Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". A riferirlo è la sala stampa vaticana. Bergoglio è malato da diversi giorni. Il 12 febbraio aveva cominciato a leggere la catechesi dell'udienza generale, ma si era subito interrotto e aveva ceduto il testo da leggere a un suo collaboratore. "E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora", aveva detto lui stesso ai fedeli presenti nell'Aula Paolo VI.