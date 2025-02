Ue, il codice disinformazione con le regole sui servizi digitali

Si vogliono ridurre gli account falsi, l'amplificazione guidata da bot, deep fake dannosi e altri comportamenti manipolativi. La conversione del Codice entrerà in vigore dal 1° luglio 2025. Aderiscono già al codice aziende come Google, Meta, Microsoft e TikTok ascolta articolo

Stretta Ue contro la disinformazione online. La Commissione Ue e il Consiglio europeo per i servizi digitali hanno approvato l'integrazione del Digital service act, le regole europee sui servizi digitali, con il Codice di condotta volontario sulla disinformazione. Il codice sarà punto di riferimento nella valutazione della conformità delle piattaforme online al Dsa. Aderirvi, in altre parole, sarà ritenuto misura di mitigazione del rischio da parte di quanti sono stati designati come grandi piattaforme o grandi motori di ricerca ai sensi delle norme Ue. Aderiscono già al codice aziende come come Google, Meta, Microsoft e TikTok.

Cosa prevede Il codice sulla disinformazione prevede alcune aree di intervento per mitigare i rischi di disinformazione: si riducono tra l'altro gli incentivi finanziari per coloro che diffondono disinformazione. Si migliora l'etichettatura per aiutare gli utenti a riconoscere la pubblicità politica. Si vogliono ridurre gli account falsi, l'amplificazione guidata da bot, deep fake dannosi e altri comportamenti manipolativi. E vengono potenziate le attività di utenti, ricercatori e comunità di fact-checking. La Commissione e il Consiglio hanno raccomandato alle piattaforme firmatarie di finalizzare tempestivamente il previsto sistema di risposta rapido per coprire tutte le elezioni e le crisi nazionali e di implementarlo in modo efficace.