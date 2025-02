Rifiuta definizione "Golfo d'America", Ap esclusa dallo Studio Ovale

La decisione, che ha costretto un reporter dell'agenzia di stampa internazionale a non prendere parte a un incontro con Trump ed Elon Musk alla Casa Bianca, è stata adottata a seguito della scelta di Ap di mantenere la denominazione “Golfo del Messico”. A sostegno dell'agenzia di stampa è scesa in campo l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha definito "inaccettabile" l'esclusione del giornalista dallo Studio Ovale

La Casa Bianca ha impedito a un reporter dell'Associated Press di partecipare a un incontro nello Studio Ovale per non aver adottato la nuova denominazione “Golfo d'America”. La decisione, che ha costretto un giornalista dell'agenzia di stampa internazionale a non prendere parte a un incontro con Trump ed Elon Musk, è stata presa a seguito della scelta di Ap di mantenere la denominazione di “Golfo del Messico”. A sostegno dell'agenzia di stampa è scesa in campo l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha definito "inaccettabile" l'esclusione di un giornalista dallo Studio Ovale e chiedendo all'amministrazione "di cambiare immediatamente rotta".

Associated Press esclusa dallo Studio Ovale

"Nella relazione tra la stampa e l'ufficio del presidente la copertura e gli standard sono interamente di competenza delle singole organizzazioni”, si legge nella nota ufficiale dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. “La Casa Bianca non può dettare come i media riportano le notizie, né dovrebbe penalizzare i giornalisti perché non è soddisfatta delle decisioni dei loro direttori", si legge ancora nel comunicato di protesta. “È preoccupante che l'amministrazione Trump punisca l'Ap per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale non solo impedisce l'accesso del pubblico alle notizie indipendenti, ma viola chiaramente il primo emendamento", afferma la direttrice dell'Ap Julie Pace.