Vertice IA, Von der Leyen lancia il Piano Ue da 200 miliardi

Piano Ue per mobilitare 200 miliardi investimenti nell'IA

Al vertice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Ue lancia l'iniziativa InvestAI, con la quale mobiliterà "200 miliardi di investimenti" nell'intelligenza artificiale. L'iniziativa prevede anche un fondo europeo di "20 miliardi per le gigafactory", ovvero le fabbriche dell'IA con le quali Bruxelles vuole sviluppare una Intelligenza Artificiale europea. "Troppo spesso sento dire che l'Europa è in ritardo nella corsa, mentre gli Stati Uniti e la Cina sono già in vantaggio - ha detto Von der Leyen - Non sono d'accordo. La corsa all'IA è tutt'altro che finita. La verità è che siamo solo all'inizio". "Vogliamo replicare la storia di successo del laboratorio del Cern di Ginevra. Il Cern ospita il più grande acceleratore di particelle al mondo. E consente alle menti migliori e più brillanti del mondo di lavorare insieme. Vogliamo che lo stesso accada nelle nostre gigafactory per l'intelligenza artificiale", ha proseguito la presidente della Commissione europea. "L'Europa ha alcuni dei supercomputer pubblici più veloci al mondo. Ora li stiamo mettendo al servizio delle nostre migliori startup e scienziati. Così possono forgiare l'intelligenza artificiale di cui abbiamo bisogno", ha evidenziato Von der Leyen, sottolineando a più riprese la necessità di spingere l'innovazione. "In pochi mesi abbiamo creato un record di 12 fabbriche di intelligenza artificiale. E stiamo investendo 10 miliardi di euro in esse. Questa non è una promessa: sta accadendo proprio ora ed è il più grande investimento pubblico per l'intelligenza artificiale al mondo, che sbloccherà oltre dieci volte più investimenti privati", ha evidenziato la leader tedesca, indicando che tramite le gigafactory sarà fornita "l'infrastruttura per una grande potenza di calcolo", mettendola a disposizione di "ricercatori, imprenditori e investitori" e "talenti" di tutto il mondo e delle "industrie" che saranno così "in grado di collaborare e unire i loro dati".