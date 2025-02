I.A., Amba Kak a Sky TG24: “Siamo a rischio open-washing”

Al summit di Parigi sull’intelligenza artificiale abbiamo incontrato la Co-Executive Director dell’AI Now Institute. Tra le 100 persone più influenti nell'AI secondo Time: “Alcuni modelli – dice – si definiscono aperti ma non vuol dire che lo siano veramente”. E avverte: “Tutti i rappresentanti politici devono ricordare alle aziende tecnologiche che non sono loro a comandare. I veri decisori devono essere i cittadini”