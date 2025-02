Sparatoria in Svezia, chi è il killer della strage di Orebro

Si chiamava Rickard Andersson il killer di Orebro che ieri ha fatto strage in un centro di formazione per adulti uccidendo 10 persone prima di togliersi la vita. A 24 ore dalla strage la sua identità è stata diffusa dai media svedesi, che hanno pubblicato una foto del 35enne da ragazzo. Il suo vero nome sarebbe però Jonas Simon, avrebbe cambiato le sue generalità qualche anno fa.

Sempre secondo i media locali, l'arma del massacro è un fucile da caccia di cui l'uomo deteneva regolare licenza. Si trattava di "una persona schiva", affermano i parenti, mentre alcuni compagni di scuola ricordano che veniva spesso deriso. Secondo quanto ricostruito, il killer avrebbe sofferto di problemi mentali e per questo gli sarebbe stato negato il servizio militare, mentre invece gli era stata concessa la licenza per quattro fucili da caccia.

Si indaga ancora sul movente della strage

Andersson ha fatto irruzione nella scuola di avviamento professionale di Orebro da solo e non ha lasciato indicazioni su Internet o sui social media, ha detto la polizia svedese riguardo alle indagini per determinare il movente della "peggiore sparatoria di massa della storia svedese", come ha detto il primo ministro Ulf Kristerssson. Una sparatoria per la quale al momento gli inquirenti non vedono indicazioni di una matrice ideologica, ha detto il capo della polizia Roberto Eid Forest oggi una conferenza stampa sottolineando che "continuiamo ad indagare sulle circostanze intorno all'attentatore e a cercare di determinare sei vi siano altre persone coinvolte". Eid Forest ha anche detto che ci sono prove del fatto che l'uomo si sia sparato all'arrivo della polizia. Gli agenti hanno continuato la perquisizione nell''appartamento nel centro della cittadina a 200 chilometri da Stoccolma dove l'uomo viveva da solo e conduceva una vita ritirata, con diversi suoi vicini di casa che hanno dichiarato di non averlo mai visto.