Svezia: ucciso Salwan Momika, l'uomo che nel 2023 bruciò il Corano

Salwan Momika, l’uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano provocando violente proteste in molti Paesi islamici, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, in Svezia. Secondo quanto riportato dai media svedesi, è stato trovato ferito dalla polizia e trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto. L'omicidio è avvenuto mercoledì sera