La Somalia: “I raid degli Usa hanno eliminato figure chiave dell'Isis”

Le parole del presidente somalo

Il raid, come detto, era stato autorizzato ieri da Trump che sui social media ne ha poi commentato l'esito con soddisfazione: "I bombardamenti hanno distrutto le grotte in cui vivevano e hanno ucciso molti terroristi senza ferire in alcun modo i civili", ha assicurato. Agli Stati Uniti è arrivato il ringraziamento del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. "Esprimo la mia più profonda gratitudine per il sostegno incrollabile dell'America nella nostra lotta comune contro il terrorismo", ha dichiarato sul suo account X. Il terrorismo "non troverà amici, né un posto da chiamare casa, nello Stato del Puntland e in tutta la Somalia", ha poi aggiunto.

Gli Usa: “Nessun civile rimasto ferito”

Il Segretario Usa alla Difesa, Pete Hegseth, ha poi affermato che gli attacchi americani contro il pianificatore degli attacchi dell'Isis in Somalia avevano come obiettivo gli operativi dell'IS-Somalia proprio sui monti Golis, nella regione semi-autonoma del Puntland. "La nostra valutazione iniziale è che diversi agenti sono stati uccisi negli attacchi aerei e nessun civile è rimasto ferito", ha affermato in una nota. "Questa azione riduce ulteriormente la capacità dell'Isis di progettare e condurre attacchi terroristici che minacciano i cittadini statunitensi, i nostri partner e civili innocenti e invia un chiaro segnale che gli Stati Uniti sono sempre pronti a scovare ed eliminare i terroristi che minacciano gli Stati Uniti e i nostri alleati", ha poi spiegato.