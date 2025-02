Elon Musk lancia MEGA: “Rendi l'Europa grande di nuovo”

“Make Europe Great Again”. Un motto, accorciato nell’acronimo MEGA, che fa eco al “ Make America Great Again ” diventato lo slogan del presidente Usa Donald Trump dai tempi della sua prima campagna elettorale. A voler “rendere l’Europa grande di nuovo” è Elon Musk, il miliardario patron di SpaceX che, dopo essere stato protagonista delle ultime elezioni statunitensi al fianco di Trump, è entrato a gamba tesa anche nelle questioni europee, dalle elezioni in Germania fino a dare contro alla politica del governo nel Regno Unito. Per farlo, il proprietario di X proprio dalla sua piattaforma ha annunciato il lancio del suo nuovo movimento. "Gente d'Europa: unitevi al movimento Mega", ha scritto senza però fornire dettagli.

Provocazioni all’Europa

Il possibile nuovo progetto politico di Elon Musk potrebbe diventare la base per dare forma alle sue idee e mettere piede sempre più nelle dinamiche del Vecchio Continente. Da mesi ormai, fin dalla vittoria di Trump alle elezioni di novembre, il fondatore di Tesla si è presentato come braccio destro, “first buddy”, del neo presidente e non ha mai perso occasione per esprimere le sue opinioni. Provocazioni poi più o meno contestate dai governi europei. A far discutere, ad esempio, è stato durante la campagna elettorale in Germania il suo endorsement al partito estremista tedesco Afd e alla sua leader Alice Weidel. Altrettanto destabilizzanti le sue accuse contro il governo laburista britannico, il cui primo ministro Keir Starmer è stato bollato come un "essere spregevole". Poi ancora la proposta di rinominare la Manica “Canale George Washington” o il gesto interpretato come saluto nazista alla cerimonia di insediamento di Trump.