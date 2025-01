Calvin Robinson, sacerdote britannico di destra, ha imitato il gesto di Elon Musk durante l’evento anti-aborto Pro Life Summit di Washington D.C. La Chiesa anglicana cattolica americana, per la quale Robinson ha lavorato l'ultima volta come sacerdote, ha reagito revocandogli la licenza sacerdotale, definendo il suo comportamento “dannoso e divisivo”. Non è la prima volta che Robinson perde un incarico: nel 2023 era stato licenziato dall’emittente GB News per aver difeso dichiarazioni misogine. Famoso per le sue posizioni radicali, ha sostenuto la Brexit, si è opposto a Black Lives Matter e ha promosso la campagna Defund the BBC.

Non è la prima volta

«Anche se non possiamo dire cosa ci fosse nel cuore del signor Robinson, la sua azione sembra essere stata un tentativo di ingraziarsi alcuni elementi della destra politica americana», afferma la Chiesa. Non è la prima volta che Calvin Robinson perde il lavoro. Nell'ottobre 2023 è stato licenziato dal canale britannico «GB News» dopo aver difeso il suo co-presentatore Laurence Fox per le sue dichiarazioni misogine in un programma.