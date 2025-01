Alluvione Valencia, consigliere fa shopping online durante riunione

La vicenda

Le telecamere presenti all'incontro hanno colto il consigliere Olano “con le mani nel sacco”. "Comprare vino mentre si discute della ricostruzione delle aree colpite è una delle cose più tristi che abbia mai visto in politica in vita mia", ha commentato Papi Robles della coalizione di sinistra Compromís. L'episodio è avvenuto nel corso di una riunione comunale a Valencia, programmata per discutere dei finanziamenti destinati alle aree colpite dall'alluvione dello scorso ottobre. Durante l'incontro, i consiglieri valenciani hanno esaminato la proposta di stanziare altri 25 milioni di euro per prestare aiuto e soccorso alle popolazioni che ancora vivono in condizioni difficili a seguito delle inondazioni. Dopo la “figuraccia”, l'esponente del Pp ha presentato le sue scuse in aula. “Mi rivolgo all'aula per chiedere pubblicamente scusa a tutti voi e ai cittadini, che tutti rappresentiamo”, ha detto Olano.