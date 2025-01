Turchia, accoltellato il figlio 14enne di uno chef italiano a Istanbul

Una lite tra adolescenti è culminata dell'accoltellamento di un giovane di origini italiane a Istanbul, in Turchia. Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, è stato colpito da cinque coltellate e preso a calci da due aggressori che sono poi stati identificati e arrestati. Come riferiscono i media turchi, il fatto è accaduto lo scorso venerdì, 24 gennaio, nel quartiere di Kadikoy. Il giovane, che è stato sottoposto a intervento chirurgico, si trova ricoverato in terapia intensiva presso il Goztepe City Hospital con lesioni agli organi interni.