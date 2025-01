Milano, donna accoltellata in casa: è grave

L’aggressione è avvenuta in un appartamento di via Palmanova. La vittima, una donna di origini cinesi di 57 anni, è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele. Indagini in corso

Una donna di 57 anni è stata accoltellata questa mattina in casa a Milano ed è ricoverata in gravissime condizioni. È accaduto prima delle 10 in via Palmanova, nella zona Nord-Est del capoluogo. Sul posto sono giunti il 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni della donna, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Al momento non si conosce la dinamica dell'aggressione.

Secondo le prime informazioni a intervenire sul posto, alle 9.40, è stata la Polizia di Stato. La donna ferita, una cinese di 57 anni, sarebbe stata colpita "nel contesto - hanno riferito in questura - di un'aggressione famigliare" senza fornire altri particolari. L'intervento di Volanti e Squadra mobile, secondo la Polizia, sarebbe ancora in corso. E' stato confermato che le condizioni della ferita sono molto gravi.