Usa, Spirit Airlines negherà l'imbarco a chi ha tatuaggi "offensivi"

Niente “tatuaggi offensivi” o “abiti trasparenti” a bordo. È questa la nuova direttiva della compagnia aerea statunitense Spirit Airlines, che ha stabilito nuove linee guida per i suoi passeggeri. Chi vorrà imbarcarsi su un volo del gruppo americano sarà tenuto a coprire “tatuaggi di natura oscena o offensiva”, come recita la nota ufficiale, e ad evitare “abiti inadeguati”, tra cui “vestiti trasparenti, non adeguatamente coperti che lasciano esposti seni, glutei o altre parti intime”. Non solo. La compagnia non consentirà di salire a bordo anche a chi si presenterà al gate “scalzo”.