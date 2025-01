Ci sono sei settimane, quelle previste dalla tregua, per il presidente israeliano per far sì che la coalizione non crolli. Potere Ebraico, la formazione guidata da Itamar Ben-Gvir, si è ritirata e Sionismo Religioso, la compagine del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, pare adesso l'ago della bilancia per la tenuta del sesto esecutivo del più longevo primo ministro della storia del Paese